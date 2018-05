3 recettes simples au blender

Pelez les aubergines et coupez-les en petits dés. Pelez la gousse d’ail. Coupez le morceau de citron confit en petits morceaux.

Dans le blender, mettez l’eau et 3 cuillères à soupe d’huile d’olive. Ajoutez les aubergines et les morceaux de citron confit. Sélectionnez le programme " compote " et appuyez sur le bouton Start/Stop.