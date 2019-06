Un menu 3 services typiquement liégeois

Liège regorge de succulents plats. C’est donc toujours difficile de choisir à la carte d’un restaurant entre les boulets, la salade liégeoise, les lacquemants, la gaufre de Liège, le péket… Alors dans Max et Fanny on vous aide. Voici notre sélection pour un menu trois services typiquement liégeois.

L’entrée : Salade liégeoise Salade liégeoise - © RTBF La salade liégeoise peut se déguster froide ou tiède, en entrée ou en plat. Et en plus, c’est très facile à faire chez soi. Il suffit de mélanger quatre ingrédients et hop, le tour est joué. Elle se compose de haricots verts, de pommes de terre, de lardons et de vinaigre. Max, notre chef étoilé vous a même facilité la tâche puisqu’il a réalisé un tuto visuel pour suivre toutes les étapes de la recette.

Le plat : Les boulets à la liégeoise Les boulets à la liégeoise - © MARTIN GODFROID Max, notre chef étoilé est très friand de cette recette. Il s’agit de boulettes accompagnées d’une délicieuse sauce au sirop de Liège. Un sirop typique de la région qui est conçu à partir notamment de poires et de pruneaux. Et en tout bon Belge, ce plat se déguste sans conteste avec de bonnes frites Belges. Retrouvez les recettes des véritables frites Belges et des boulets à la liégeoise sur notre chaîne Youtube.

Et en parlant de sirop de Liège, il s’accompagne aussi merveilleusement bien avec du fromage. Mais pas n’importe lequel, avec du fromage de Herve.

Le fromage de Herve Fromage de Herve - © Yulia Buzaeva - Getty Images/iStockphoto Pour ceux qui préfèrent le fromage au dessert, nous vous conseillons le fromage de Herve. Par contre, les sensibles de l’odorat s’abstenir. Il est doux et onctueux mais il sent très fort. Il est fabriqué à part de lait cru ou pasteurisé de vache et selon une technique traditionnelle du Pays. Il bénéficie même d’une appellation d’origine protégée. Bref, ne tardez pas à goûter ce fromage.

Le dessert : La gaufre de Liège Gaufres de Liège - © Natalia Van Doninck - Getty Images/iStockphoto Et pour terminer ce bon repas, passons au dessert… Nous ne pouvions pas passer à côté de la bonne gaufre de Liège. Quelque peu différente de la gaufre de Bruxelles. La gaufre de Liège est plus compacte et ce qui la rend particulièrement délicieuse ce sont les petits morceaux de sucres qui croquent sous la dent. Mais attention, contrairement à la gaufre de Bruxelles n’ajoutez aucun autre élément sur votre gaufre de Liège. Chocolat, crème fraîche, fraise, c’est banni. Cette gaufre se mange nature. Êtes-vous un expert des gaufres ? Faites le test pour le savoir.