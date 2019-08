Tuto du chef : Tiramisu de tomates, chèvre frais et basilic

Réaliser la gelée : p

orter l’eau à ébullition, assaisonner de sel et de poivre. Hors du feu, ajouter le basilic, le jus de citron, l’huile d’olive et la gélatine. Mixer le tout et le passer au chinois. Verser la préparation dans un verre et le mettre au frigo pendant 1 heure.