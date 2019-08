Tuto du chef : Tarte aux abricots, amandine

Réaliser la pâte sucrée : dans un saladier, mélanger la farine, la fécule de pomme de terre, le sucre glace, le sel, la poudre d’amandes, l’œuf et le beurre mou. Faire une boule et la recouvrir d’un linge. Laisser au frigo pendant 1 heure.

Étaler la pâte avec un rouleau à pâtisserie et la mettre dans un moule à tarte en enlevant le surplus.

Piquer la pâte avec une fourchette et la remettre 1 heure au frais.

Pour la crème amandine : mélanger le sucre, la poudre d’amandes, l’œuf, la crème et le beurre. Recouvrir le plat d’un film plastique et laisser reposer 1 heure au frigo.

