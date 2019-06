Tuto du chef : Pita à la joue de porc confite

Ingrédients

1 palette de porc

Huile d’olive

Fond brun

1 cœur de salade croquante

Sauce yaourt :

½ yaourt maigre

Piment Espelette

Ciboulette ciselée

Sel

Poivre

Vinaigrette :

½ jus de citron

Huile d’olive

Sel

Poivre

Sauce barbecue

15 cl de vin rouge

10 cl de ketchup

½ gousse d’ail

1 petite tranche de lard fumé

1 oignon rouge ciselé

1 branche de thym

2 c à s de miel

1 c à s de sauce anglaise

1 c à s de moutarde

Coriandre 4 pluches (facultatif)