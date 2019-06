Tuto du chef : Linguines aux boulettes

Ingrédients

500 g de viande hachée moitié porc, moitié veau

3 brins de Romarin

1 c à c de moutarde

1 c à s d’origan séché

1 œuf

1 bouquet de basilic

100 g de chapelure fine

1 oignon

1 échalote

2 gousses d’ail

½ piment rouge

2 c à s de sucre fin

800 g de tomates

1 c à s de vinaigre balsamique

400 g de linguine

Huile d’olive

Sel

Poivre