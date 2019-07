Tuto du chef : Gaspacho de melon et croquettes au jambon

Prélever quelques billes de melon et déposer le restant de chair dans un plat. Le mettre au four pendant 15 minutes à 150°C.

Mixer la chair refroidie avec des feuilles de basilic, du sel, du poivre, du vin de Muscat, de l’huile d’olive, du jus de citron et des glaçons. Verser la préparation dans un verre. Embrocher les boules de melon et les dresser sur le verre.

