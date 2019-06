Saviez-vous que les pêches sont originaires de Chine ?

: Elles sont très parfumées. Par contre, les pêches blanches sont généralement assez fragiles et plus délicates que les autres. Il faut donc les manipuler avec soin.

