Quel tatouage pour Max, notre chef étoilé ?

Souvenez-vous, dans le Foodgasm "L’épaule de porc confite", Fanny proposait à Max le défi suivant : peller des pommes de terre le plus rapidement possible avec une main de chaque menottée. Le perdant doit se faire un tatouage au bic sur une partie de son corps. Mais Max en a décidé autrement. Il veut un vrai tatouage ! Chose dite chose faite. A mon avis, à l’heure d’écrire ces lignes, Max doit probablement regretter son geste. Mais, comme il le dit souvent, c’est un homme de parole, alors il va le faire. Mais pour ça, il a besoin de vous. Faites-lui toutes les propositions qui vous passent par la tête, les plus dingues possible et à son image évidemment.