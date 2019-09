Pourquoi la RTBF ne collabore plus avec Max ?

Vous avez probablement vu l’info passer cet été, Maximilien Dienst a déménagé en Thaïlande.

Mais ce n’est pas pour cette raison que la RTBF met un terme à sa collaboration avec le jeune chef cuisinier. En effet, il avait été prévu que Max revienne en octobre pour assurer les tournages des prochaines émissions et qu’il retourne ensuite dans son pays d’adoption. Il est parti plein de projet en tête comme il l’avait expliqué à Romane début août " Oui j’ai effectivement d’autres projets, mais je préfère m’exprimer là-dessus quand ce sera concrétisé ".

Nous savons désormais quels étaient ces projets : ouvrir une boîte de strip-tease à Pattaya.

Cela ne surprendra peut-être pas tout le monde, Max étant connu pour ses blagues un peu lourdes et très explicites. Cela étant, ce choix de vie est incompatible avec l’image attendue des personnalités qui représentent la RTBF et la culture de l’entreprise de média de service public. La RTBF ne peut donc renouveler son émission Max et Fanny, que vous suiviez en partie sur Tendance.