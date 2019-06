Pêche Melba, purée, saumon à l'oseille… Quel plat pour quel chef ?

1. La purée de pomme de terre Purée de pomme de terre - © RTBF La purée est un plat tellement basique mais elle a été sublimée par l’un des plus grands chefs français, Joël Robuchon. Il créa cette recette dans les années 80. Mais qu’est-ce qui en fait sa particularité ? Ce n’est pas une simple purée. Il y a plusieurs gestes techniques à respecter pour essayer d’atteindre son résultat : cuire les pommes de terre avec leur peau, mettre beaucoup de beurre et fouetter au lieu de mixer. Notre chef à nous, Maximilien, a reproduit cette recette. Toutes les étapes se trouvent ici.

2. La soupe aux truffes noires Appelé aussi la soupe aux truffes noires VGE en hommage au Président français Valéry Giscard d'Estaing. Paul Bocuse l'a imaginé le 25 février 1975 lorsqu'il reçut la légion d'honneur à l'Elysée par le Président. Elle est composée de truffe noire, foie gras, carottes, oignons, céleri, champignon, blancs de volaille… Le tout recouvert de pâte feuilletée. Que des bonnes choses ! Elle est servie dans son restaurant à Collonges au Mont d'Or pour la modique somme de 85€.

6. Le saumon à l’oseille Saumon à l'oseille - © Zoryanchik - Getty Images/iStockphoto Cette recette fût créée un peu par hasard par les frères Troisgros en 1963. D’un côté, Jean et Pierre ont appris les techniques pour aplatir le saumon dans un grand restaurant parisien. De l’autre côté, leur mère leur donnait une quantité folle d’oseille qu’elle cultivait dans son jardin. Et les deux ensembles avec une bonne crème locale ont donné lieu à ce plat. En plus, il paraît que l’assiette et la cuillère à sauce qui l’accompagne ont été conçues spécialement pour l’occasion.

8. Le risotto de soja Ce risotto de soja aux huîtres et aux truffes est proposé par Thierry Marx. Ce plat un mélange de saveurs entre la cuisine asiatique et française. D'un côté il y a le goût de soja et de l'autre de la truffe et de l'huître. Mais ce n'est pas tout, il y a également un mélange de texture entre le mousseux et le croquant. Ce plat a toujours été à la carte de son restaurant parisien, « Sur Mesure ».