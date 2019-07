Les sauces classiques pour un barbecue

Pour accompagner viandes et autres préparations, Max te propose trois sauces "classiques" mais avec la "magic touch" de notre chef !

Ajouter un tour de moulin à poivre et de la moutarde.

Ajouter la mayonnaise et lier le tout.

Sauce aïoli

Classiquement, l'aïoli a une base de mayonnaise montée à l'huile d'olives.

Pour plus de légèreté et moins d'âcreté, démarrer avec une mayonnaise classique (huile de tournesol ou végétale) et ajouter ensuite l'huile d'olives extra vierge en dernière minute.

Ajouter de l'ail frais dégermé en fonction des goûts.

Ajouter un peu de curry jaune en poudre.

L'aïoli accompagne parfaitement les moules en papillote.