Les recettes de Max & Fanny : Melon jambon revisité

Une recette bien fraîche et comme on les aime dans "Max et Fanny": un melon jambon revisité par notre chef étoilé. Max prépare un granité de melon accompagné de chips de jambon de Parme. Mmh que ça à l’air bon ! Le tout dans la joie et la bonne humeur. Que demander de plus ?

Pour 4 personnes – Préparation : 30 min – Cuisson : 15 min