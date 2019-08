Les recettes de Max & Fanny : L'abricot dans tous ses états

Écraser quelques abricots pour en faire une purée. La faire chauffer et ajouter le sucre.

Pour l’abricot curd : dans une autre casserole, battre un œuf entier et les deux jaunes d’œufs jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Laisser chauffer, incorporer la purée d’abricots, la maïzena et fouetter. Insérer le beurre et la feuille de gélatine. Laisser refroidir.

Pour la crème de vanille : monter en ruban le sucre et les jaunes d’œuf. Ensuite, faire chauffer le lait et ajouter une gousse de vanille. Verser ce mélange dans les jaunes d’œufs et le remettre sur le feu pour le cuire à la nappe jusqu’à ce que ce soit onctueux. Ajouter les feuilles de gélatine et réserver au frigo.

Couper des abricots en brunoise, ajouter du citron et du sucre impalpable.

Faire rôtir les abricots : les couper dans le sens de la longueur et les faire revenir dans de l’huile et du beurre. Ajouter le thym et le miel pour les caraméliser.