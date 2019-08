Les recettes de Max & Fanny : Apéros à la provençale

Réaliser le caviar d’aubergine : couper une aubergine en deux dans le sens de la longueur. Quadriller la chair sans passer à travers la peau et intercaler des morceaux d’ail et le thym. Verser généreusement l’huile d’olive et ajouter de la fleur de sel, du poivre et du piment d’Espelette. Recouvrir d’un papier aluminium et l’enfourner à 170°C pendant 45 minutes. Une fois que c’est prêt, retirer l’ail et le thym, récupérer la chair et mixer avec le jus d’aubergine.