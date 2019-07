Les 5 légumes de l’été incontournables

De toutes les couleurs, de toutes les formes et pour tous les goûts, les légumes sont en nombre sur les étals de vos supermarchés. "Max et Fanny", vous propose sa sélection de légumes pour cet été.

1. Les poivrons Les poivrons - © Kanawa_Studio - Getty Images/iStockphoto Saviez-vous que les poivrons sont tous verts au départ ? Et oui, leur couleur dépend du stade de maturité. Dans l’ordre, nous avons les poivrons verts, jaunes et rouges. Et vu qu’ils changent de couleur, ils changent aussi de goût. Le poivron vert, par exemple, qui est cueilli avant sa pleine maturité, est le plus croquant et le plus amer. Etant donné son degré de maturité, il est moins digeste que les autres poivrons. De manière générale, nous conseillons aux personnes qui ne les digèrent pas, de les éplucher. Max vous donne son astuce : passez-le sous le gril du four jusqu’à ce qu’il noircisse après vous le laisser refroidir et la peau s’enlèvera toute seule. En cuisine, le poivron vert est souvent utilisé pour les farcis. Le poivron jaune, est tendre et juteux. Il peut facilement être conservé dans des bocaux d’huile. Enfin, le poivron rouge, quant à lui, est doux et le plus sucré de tous. Il est idéal pour réaliser des coulis. Max, notre chef étoilé, aime cuisiner les poivrons, notamment dans la recette des acras de légumes, facile à faire et à manger en apéro ou encore dans une bonne ratatouille. Toutes les recettes sont sur notre chaîne Youtube.

2. L’aubergine Des aubergines grillées - © maxg71 - Getty Images/iStockphoto Grillée, en ratatouille, poêlée… L’aubergine se mange toujours cuite. C’est un excellent légume qui annonce l’été. Et prenez votre temps pour le déguster, vous avez jusqu’en septembre. Choisissez une aubergine avec une peau lisse, ferme et brillante. Nous avons tous tendance à acheter la plus grosse aubergine de l’étal mais à tort. Plus elle est petite, plus sa chair est dense. Tout comme la courgette, l’aubergine ne doit pas nécessairement se manger épluchée mais dans ce cas, nettoyez-la bien.

Conseil pour éviter qu’elle noircisse rapidement dès que vous la coupez, arrosez-la d’un peu de jus de citron.

3. La courgette Les courgettes - © AnastasiaNurullina - Getty Images/iStockphoto Il est vrai qu’on peut trouver des courgettes sur les étals de nos supermarchés toute l’année mais normalement sa pleine saison s’étend de juin à septembre. Pour choisir une courgette, rien de plus simple. Il suffit de la regarder et de la toucher. La courgette doit être ferme, lisse et sa couleur verte doit être éclatante. Ce légume se mange cuit en purée, en soupe, en farcis… Mais il peut aussi se déguster cru, en salade par exemple. Dans ce cas, privilégiez une petite courgette. Plus elle est épaisse, plus elle contient des graines et plus il est conseillé de la cuire. Vous n’êtes pas obligés de l’éplucher mais alors nettoyez-la bien.

4. L’artichaut L'artichaut - © barmalini - Getty Images/iStockphoto L’artichaut a un goût assez doux et amer. Veillez à ce que les feuilles soient bien serrées, que la couleur de l’artichaut soit uniforme et que le pied ne soit pas desséché. L’artichaut peut se cuire à l’eau, à la vapeur ou au micro-ondes. Si vous le cuisez à l’eau, comptez environ 20 à 40 minutes en fonction de la taille de votre artichaut. Pour vérifier la cuisson, rien de plus simple. Tirez sur une des feuilles, si elle se détache facilement, il est temps de le sortir de l’eau. Après l’avoir cuit, il faut le consommer rapidement, l’artichaut ne se conserve pas. Mais d’où vient l’expression avoir un cœur d’artichaut ? Lorsque vous mangez un artichaut, vous partagez les feuilles entre tous vos convives. Et bien une personne qui a un cœur d’artichaut, partage son cœur avec toutes les personnes dignes d’intérêt selon elle. Cette expression date du 19e siècle et provient du proverbe : " cœur d’artichaut, une feuille pour tout le monde ".

5. Le concombre Le concombre - © sommail - Getty Images/iStockphoto Le concombre provient de la même famille que le melon et la courge. C’est une cucurbitacée. Tout comme la courgette d’ailleurs, il se consomme toute l’année mais les mois de prédilection sont d’avril à octobre. Le concombre possède 95% d’eau. C’est donc un excellent moyen de s’hydrater surtout en été. Petite astuce : pour savourer davantage votre eau, verser quelques rondelles de concombre et des gouttes de citron. Pour le choisir, prenez un concombre dur aux deux extrémités avec une peau lisse et bien ferme. Si vous n’aimez pas le goût d’amertume, choisissez des concombres de petit calibre qui contiennent moins de graines. Les concombres se dégustent essentiellement crus, en salade, dans des sandwiches ou encore dans des soupes froides comme le gaspacho.