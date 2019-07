Les 5 fruits de saison à absolument déguster

Sur la plage, à la piscine, dans les montagnes, ou que vous soyez le melon reste rafraîchissant et tellement agréable à déguster . En Belgique, nous consommons essentiellement le melon Galia et le melon Charentais. Qui soit dit en passant ne vient pas du tout de Charente en France. Il s’agit en réalité d’une variété de melon qui peut être produit un peu partout en France mais également à l’étranger. Les melons Galia et Charentais se distinguent par leur peau, la couleur de leur chair et leur goût.

Les fraises, les cerises, les framboises, les mûres… L’été, c’est aussi la saison des fruits rouges. Saviez-vous que la framboise est l’un des fruits rouges les moins caloriques ? C’est encore un argument supplémentaire pour se ruer dessus en été. Elle est riche en fibres et en vitamine C. Et ce n’est pas tout, elle facilite aussi la circulation sanguine. Les framboises ne mûrissent plus après la cueillette. Ne vous fiez pas à sa couleur pour les choisir, elle dépend des variétés et non de sa maturité. Les framboises doivent donc être fermes, charnues et brillantes . En gelée, en clafoutis, en tarte, en coulis, en salade… Les framboises se mangent sous toutes les formes. Par contre, elles ne se conversent que 2 à 3 jours dans leur emballage au frigo donc ne tardez pas à les consommer.

La pleine saison des abricots s’étend de juin à août. Il est donc encore temps pour les consommer. Une fois cueilli, l’abricot ne mûrit quasiment plus. Il faut donc bien le choisir. Sa chair doit être souple. L’odeur en dit long sur la maturité d’un abricot. Il doit être parfumé . Par contre, ce n’est pas la peine de se fier à sa couleur. Elle ne définit pas son goût sucré ou non mais varie en fonction des variétés. L’abricot est souvent utilisé dans des plats sucrés : confiture, cake… Si vous faites une tarte, pour éviter de détremper le fond, pensez à mettre de la poudre d’amande et de placer les abricots côté peau. Ce fruit peut également accompagner les plats salés en particulier les volailles : dinde, chapon mais aussi les cailles.

4. La mirabelle

La mirabelle - © PatrikStedrak - Getty Images/iStockphoto

Les mirabelles font partie de la même famille des prunes. Elles sont toutefois, plus petites avec une belle couleur dorée. Il existe plusieurs variétés dont les plus populaires sont les mirabelles de Nancy et celles de Metz. La mirabelle de Nancy est plus grosse et épaisse. La mirabelle de Metz est plus petite et la plus réputée. D’ailleurs, vous n’allez peut-être pas me croire mais les habitants de cette ville sont fiers de leur fruit ! Ils organisent chaque année la fête de la Mirabelle au mois d’août. Et ce n’est pas de la rigolade. Plus de 80.000 personnes sont attendues.

Avec son goût sucré et acidulé, la mirabelle est un fruit de l’été. Elle doit être ferme avec une peau lisse et tendue. Elle peut être recouverte d’une couche de cire appelée pruine, c’est un signe de fraîcheur. Une fois lavée, coupez la mirabelle en deux, le noyau devrait s’enlever tout seul. Il vous reste plus qu’à la déguster.