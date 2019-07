Le tour du monde des plats à base de tomates

Dans "Max et Fanny", nous aimons vous faire découvrir des plats traditionnels venus du monde entier. Et cette fois-ci, nous mettons à l’honneur des recettes à base de tomates. Accrochez votre ceinture, c’est parti pour un tour du monde culinaire autour de la tomate.

1. La ratatouille – France La ratatouille - © ALLEKO - Getty Images/iStockphoto La ratatouille est une spécialité culinaire provençale. La plus célèbre recette se déguste à Nice. Il s’agit d’un ragoût de légumes qui a mijoté plusieurs heures. Traditionnellement, c’est à base de tomates, courgettes, aubergines, poivrons et huile d’olive.

Au 19e siècle, ce plat n’avait pas bonne presse. Il était considéré comme un mets ragoûtant. Il était même servi dans les casernes et dans les prisons, non pour son goût mais pour la facilité de préparation. Aujourd’hui, ce plat sent bon le sud de la France.

2. Le chili con carne – Texas Chili con carne - © Lilechka75 - Getty Images/iStockphoto Et non ce n’est pas mexicain mais texan. Littéralement, le chili con carne se traduit par " piment avec de la viande ". Aussi appelé " le bol rouge ", le chili con carne est un ragoût de bœuf épicé. Et ne dites surtout pas à un Texan que ce plat est composé de haricots rouges ! Traditionnellement, c’est un plat à base de viande, de tomate et de piments. Chaque région et chaque famille possèdent évidemment sa propre " vraie " recette. Alors, pour les départager, il existe le championnat international du chili con carne qui a lieu chaque année dans la ville de Terlingua au Texas.

3. La pizza Margherita – Italie Pizza Margherita - © luchezar - Getty Images/iStockphoto La tomate est à l’Italie ce que les frites sont à la Belgique, essentielle ! Il y a de la tomate dans beaucoup de plats italiens : spaghetti bolognaise, aubergine à la parmigiana, les pizzas… D’ailleurs, connaissez-vous l’histoire de la pizza Margherita ? Ce plat était à la base très apprécié des paysans. Quand la Reine Margherita, reine d’Italie, s’en aperçu, elle décida de goûter la pizza. Elle en raffola tout de suite. Elle demanda alors au chef Raffaele Esposito de lui en préparer dans la cuisine du palais. Ce dernier créa une pizza pour sa reine : tomate, mozzarella et basilic. Une pizza aux couleurs de l’Italie : rouge, blanc et vert. Cette recette est devenue la préférée de la Reine. Le chef la baptisa donc : la pizza Margherita.

4. Le gaspacho - Espagne Gaspacho - © DebbiSmirnoff - Getty Images/iStockphoto Le gaspacho est originaire d’Espagne et plus précisément d’Andalousie. Il s’agit d’une soupe froide de légumes crus et mixés. Elle contient des tomates, des poivrons, des concombres, de l’ail, du pain rassis, de l’huile, du vinaigre de Xérès et de l’eau glacée. C’était une recette préparée par les paysans pauvres. Ils faisaient imbiber du pain de la veille ou de plusieurs jours dans du vinaigre, de l’huile et de l’eau et ils y ajoutaient de l’ail et des fruits secs. La tomate n’est apparue qu’au 16e siècle. A partir de ce moment, le gaspacho va aussi s’agrémenter de légumes crus. Chaque région a évidemment sa recette : liquide, avec morceaux, crémeuse… Ce qui est sûr, c’est que c’est une excellente recette fraîche lors des étés très chauds.

5. La chakchouka – Tunisie La chakchouka - © zkruger - Getty Images/iStockphoto C’est un ragoût composé d’oignons, de tomates, de poivrons, de pommes de terre, d’épices et d’un œuf mollet. Ce plat est très populaire en Tunisie mais aussi en Algérie, au Maroc et en Libye. Comme pour beaucoup de plats, chaque région apporte sa petite touche. En Tunisie, par exemple, ce plat est souvent accompagné de merguez.

6. La tomate crevette – Belgique Tomate crevette - © Jrmy Stenuit - Getty Images/iStockphoto Ou manger des tomates crevettes ? Partout en Belgique évidemment. C’est un plat de notre gastronomie. En plus, il n’y a rien de plus simple. Vous videz une tomate et la remplissez de crevettes grises mélangées à la mayonnaise. Vous pouvez la servir en entrée, en plat avec des frites ou même en amuse-bouche. Dans ce cas, prenez des tomates cerises. Et si vous voulez épater vos convives, Max, notre chef étoilé a revisité cette spécialité Belge. C’est sur notre chaîne Youtube.

7. Le rougail – île de la Réunion rougail saucisse - © margouillatphotos - Getty Images/iStockphoto Le rougail est une sauce à base d’oignons, de tomates, de piment et certains ajoutent une pointe de gingembre. Elle fait partie du célèbre plat réunionnais rougail saucisse composé de saucisses créoles, de riz et de rougail.