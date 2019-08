Le top 10 des desserts chocolatés

C’est fou le nombre de desserts qui apparaît sur les réseaux sociaux quand vous indiquez "chocolat" dans la barre d’outils. Gâteaux, tartes, cookies, moelleux… "Max et Fanny", vous donne son top 10 des desserts chocolatés. Ça vous donnera sûrement d’excellentes idées sucrées.

1. L’éclair au chocolat Savez-vous d’où vient le nom d’éclair au chocolat ? L’éclair au chocolat serait le descendant d’une autre pâtisserie du 19e siècle appelé le pain à la duchesse. Ce dernier était composé de pâte à choux roulée dans des amandes. C’est Antoine Carême, un grand pâtissier de l’époque, qui enleva les amandes et qui y ajouta une crème pâtissière au chocolat. Mais pourquoi ce nom ? La légende raconte que ces pâtisseries se vendaient très rapidement tel un éclair… Voir cette publication sur Instagram Le petit plaisir du dimanche ! Qui veut un éclair ?? Il y a café, vanille, Paris-Brest et chocolat ! #eclairauchocolat #foodporn #food #pastrylove #pastry Une publication partagée par ADRIEN SANCHEZ (@blackkart) le 16 Juin 2019 à 9 :00 PDT

4. La mousse au chocolat La mousse au chocolat me fait toujours retomber en enfance, pas vous ? C’est une recette simple et onctueuse. Il suffit de quatre ingrédients : le chocolat, le beurre, le sucre et les œufs. Certains ajoutent même de la crème. L’un des secrets d’une bonne mousse, c’est le temps de repos au frigo. C’est ça qui lui donnera une consistance parfaite. Et vous pouvez tenter plusieurs variantes, ajoutez du citron ou du caramel au beurre salé. Voir cette publication sur Instagram This looks amazing! Vegan mocha buckwheat pudding by Nadia @nadiashealthykitchen Wishing we had this now! #chocolate Une publication partagée par THRIVE Magazine (@thrivemags) le 7 Juil. 2019 à 1 :08 PDT

5. Le brownie Le brownie nous vient tout droit des Etats-Unis. Les légendes se bousculent quant à son origine. C’est le chef de l’hôtel Palmer House à Chicago qui aurait conçu cette pâtisserie à la demande de sa femme. Cette dernière était la présidente de l’exposition universelle et souhaitait un dessert spécial pour les déjeuners au Pavillon des femmes. Une autre légende suppose que c’est le résultat d’une erreur. Une ménagère de la Nouvelle-Angleterre aurait oublié de mettre de la levure dans son gâteau au chocolat. Pour le rendre plus présentable, elle décida de le couper en carré. Peu importe l’origine, ce dessert reste excellent.

7. La dame blanche En été ou même après un bon repas, c’est toujours plaisant de déguster une bonne dame blanche : boules de glace vanille nappées d’une sauce au chocolat et de crème chantilly. Son nom proviendrait de la façade de l’opéra de Boieldieu à Paris. De couleur très claire, elle fût appelée " La Dame Blanche " par le public de l’époque. Pour les plus férus de chocolat, il existe même la dame noire : boules de glace au chocolat, coulis de chocolat et crème fraîche.

8. Le cake marbré Parfait pour un goûter, un pique-nique ou même un anniversaire. Le cake marbré est un gâteau de deux couleurs et deux goûts différents. Généralement, il est à la vanille et au chocolat. Entre nous, c’est le meilleur. Et ce n’est pas très compliqué à faire chez soi. Une fois vos pâtes réalisées, placez-les dans des poches à douille différentes et alternez les couches en étalant chaque fois bien avec une maryse.

9. L’opéra Deux biscuits " joconde " imbibés de café entre lesquels se superposent deux couches de crème au beurre et au café et une ganache au chocolat. Ce n’est pas le gâteau le plus light mais ça donne envie. Ce dessert typiquement français a été conçu au 20e siècle par le pâtissier Cyriaque Gavillon. Il tenait à ce que toutes les couches soient visibles et que toutes les saveurs se retrouvent dans une seule bouchée. C’est sa femme qui lui aurait donné ce nom en référence à la scène de l’Opéra et aux danseuses qui étaient clientes de la pâtisserie. Voir cette publication sur Instagram gateau opera - Mandelbiskuit mit Espressocreme und Zartbitterganache #gateauopera #chocolate #almond #coffee #schokolade #mandel #espresso #kaffee #layers #baking #lovebaking #homebaking #backen #backenmitliebe #konditorin #baker #pastrychef #cake #kuchen #sunday #foodphotography #cakephotography Une publication partagée par Louisa (@_louisabakes_) le 26 Mai 2019 à 9 :11 PDT

10. La tarte au chocolat La tarte au chocolat peut se décliner de mille et une façons possibles. Vous pouvez y ajouter de la menthe, du caramel au beurre salé, de l’orange, des poires, des fruits secs ou tout simplement la manger telle quelle avec du bon chocolat noir ou au lait.