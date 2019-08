La pizza de l'entrée au dessert

Ce n’est pas une surprise : les Belges raffolent des pizzas. Et l’une des pizzas qu’ils préfèrent est celle au chicken sauce barbecue. En faire soi-même n’a rien de compliqué et vous êtes sûr que ce plat plaira à vos enfants ou à vos invités. Voici donc quelques idées originales pour épater vos convives de l’apéro au dessert avec une pizza.

1. La pizza à l’apéro Des pizzas à l’apéro ? Mais quelle idée géniale ! Ce n’est pas les astuces et les présentations originales qui manquent : en sucette, en cornet ou même roulée. C’est simple, pratique à manger et facile à faire chez soi. Aucun doute, ça épatera vos invités et ça animera vos enfants.

Roulée Pour ce qui est de la pizza roulée, étalez la pâte, ajoutez tous les ingrédients souhaités (sauce tomate, mozzarella, champignons, jambon…), roulez-la et avant de l’enfourner, badigeonnez-la de jaunes d’œuf.

En sucette Pour les pizzas sucettes, il vous suffit de couper la pizza roulée ou d'étaler la pâte et vos ingrédients par-dessus et d’ajouter des piques à brochette avant la cuisson. Voir cette publication sur Instagram #pizzasucette #minipizzas #pizzabatonnets #pizzapops #news #homemade Une publication partagée par Mina (@yasmina_badat) le 21 Août 2016 à 1 :29 PDT

2. La pizza au repas La pizza rime souvent avec les soirées canapés. Donc, faire un repas pizza quand on a des invités, c’est peut-être un peu trop banal. Mais détrompez-vous, c’est facile de pimper vos recettes pour en faire un repas plus qu’original. Vous pouvez choisir la forme que vous souhaitez en fonction d’un événement ou même de la saison.

En soleil En été, vous pouvez cuisiner une pizza soleil. Découper le centre de la pâte en étoile, étalez tous vos ingrédients sauf au centre de votre pizza et ensuite replier les pointes de votre étoile vers la garniture et enfournez. Voir cette publication sur Instagram #pizzasoleil #by @meryem_hmila_life Une publication partagée par Le Coin Gourmand (@le_coin_.gourmand) le 28 Janv. 2019 à 4 :37 PST

Pâte surprise Vous pouvez également cuisiner des pizzas surprises. Incorporer dans la pâte du fromage ou des chipolatas et refermer la pâte avant la cuisson. Les petits comme les grands raffoleront de vos pizzas.

3. La pizza au dessert Et pour terminer le repas, quoi de mieux qu’une pizza ? Pour les plus gourmands d’entre vous, nous avons sélectionné une pizza tout chocolat. Qu’est-ce que ça à l’air bon !

Au chocolat Rien de plus simple : cuire votre pâte à pizza et ajouter ensuite tout le chocolat. Vous pouvez aussi l’agrémenter de fruits : bananes, fraises… Ou alors de bonbons. Voir cette publication sur Instagram Desejo do dia #pizza #pizzachocolate #desejododia #amo #boanoite Une publication partagée par Anna Paula Lellis (@annapaulalellis) le 16 Avril 2019 à 3 :48 PDT