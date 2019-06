5 soupes d'été sélectionnées par notre chef étoilé

En été, les soupes froides sont mises à l’honneur. Quoi de mieux pour se rafraîchir et se rassasier ? Notre chef étoilé, Max, vous propose donc 5 soupes de son répertoire avec à chaque fois sa petite touche personnelle.

1. Gaspacho façon Max Gaspacho - © kajakiki - Getty Images/iStockphoto C’est une spécialité espagnole et plus précisément d’Andalousie. De manière générale, le gaspacho est une soupe froide de légumes crus. C’est frais, léger, parfait pour l’été. Selon la recette traditionnelle, le gaspacho est composé de : tomates, concombres, poivrons rouges, oignons, ail, basilic, huile d’olive, vinaigre de Xérès, sel, poivre et tranches de pain. Mais, Max, notre chef étoilé, la revisite à sa sauce. C’est ça la touche d’un chef étoilé. Il ne met ni le pain ni le vinaigre de Xérès. Par contre, il ajoute du céleri et du vinaigre de framboise pour la fraîcheur et du ketchup pour couper l’acidité. Étonnant mélange mais excellent. Si la consistance obtenue n’est pas tout à fait celle que vous souhaitiez, pas de panique. A tout problème, existe une solution. Si c’est trop liquide, vous pouvez ajouter un peu de mie de pain. Si à l’inverse c’est trop compact, il vous suffit de verser de l’eau froide et de mixer le tout.

2. Soupe de melon Soupe de melon - © joannawnuk - Getty Images/iStockphoto Lorsque les beaux jours arrivent, on recherche surtout de la fraîcheur et de la légèreté dans nos assiettes et dans nos verres. Alors, Max vous propose une soupe de melon. En plus, c’est la saison. En Belgique, il existe plusieurs variétés de melon : Charentais, Galia… Max, lui préfère le melon de Cavaillon comme le Charentais jaune à chair orange. Il n’y a rien de plus simple à faire qu’une soupe de melon. Mixer le melon, l’huile d’olive et le poivre. Ajouter une petite pointe de gingembre et du basilic. Qu’est-ce que je vous avais dit, c’est simple non ? Dans le fond du verre, vous pouvez ajouter quelques morceaux de melons frais et du concombre pour la fraîcheur et par-dessus des oignons fanes. Le tout accompagné d’une belle brochette de jambon de parme.

3. Soupe thaï Soupe thaï - © LauriPatterson - Getty Images Pour ceux qui connaissent déjà Max, ils savent qu’il adore les plats asiatiques. Il n’aurait donc pas pu, dans sa sélection de soupes de l’été, passer à côté d’une soupe thaï. Certes, elle se sert généralement chaude mais ça reste tout de même léger. Dans un bouillon de volaille, insérer les oignons, l’ail, la pâte de curry, les poireaux, la citronnelle, le nuoc man, l‘huile de sésame, le citron vert et le gingembre. Porter le tout à ébullition et verser le lait de coco. En attendant, snacker les scampis et cuire les vermicelles de riz. Dès que c’est prêt, verser tout dans un bol et déguster. En 10 minutes le tour est joué. Vous pouvez soit manger cette soupe en entrée soit en plat.

4. Crème de petits pois Potage Saint-Germain - © Foxys_forest_manufacture - Getty Images/iStockphoto C’est ce qu’on appelle le potage Saint Germain. Pourquoi ? C’est un grand classique de la cuisine française. Elle ne vient pas de Saint-Germain-des-Prés mais de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Notre chef étoilé, Max raffole de cette recette. Il la sert même dans son restaurant à Hotton. Elle peut très bien se servir froide ou chaude. Il vous suffit de faire revenir des oignons avec de l’ail et un peu de lard fumé. Ensuite, mouiller à hauteur avec un fond blanc, ajouter les petits pois, la crème et mixer le tout. Pour ne plus avoir de morceaux, Max passe toujours ses crèmes au chinois. Par-dessus, ajouter quelques feuilles de menthe et verser des gouttes d’huile d’olive. Vous pouvez accompagner cette crème de croûtons et de cubes de lard ou de jambon.

5. Crème parmentier Crème parmentier - © ClaudioVentrella - Getty Images/iStockphoto Bon d’accord cette fois-ci c’est une recette qui se sert chaude. Mais qui n’a jamais mangé de soupe chaude en été ? En tout cas, comme la précédente, Max propose cette recette en amuse-bouche dans son restaurant. C’est dire comme elle est délicieuse. Et en plus, elle est très simple à faire. Chauffer un fond blanc, assaisonner de sel, de poivre et de noix de muscade. Ajouter les pommes de terre (farineuses de préférence), la crème, le beurre et mixer le tout. Une fois qu’il n’y a plus de morceaux, passer votre crème au chinois. Elle sera davantage onctueuse. La petite touche du chef reste l’accompagnement. Max insère des moules dans le fond du bol ou des cubes de lard.