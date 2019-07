4 tartinades faciles pour un apéro au top - © Tous droits réservés

3 marinades faciles et rapides pour le barbecue | Bonus | Max & Fanny - 30/07/2019 Quoi de pire qu'une viande au barbecue sans saveur et sèche ? Pour pallier cette énorme faute de cuisine ;) , Max te propose 3 marinades à s'en relécher les babines pour trois viandes différentes ! Tous les vendredis de l'été, retrouvez des recettes bonus par Max ou Fanny pour accompagner vos barbecues et soirées aux soleil ! ☀