World's 50 Best Restaurants: voici le classement des 50 meilleures tables du monde

Pour la première fois, un restaurant français atteint la première place du classement des cinquante meilleures tables de la planète: Mirazur, tenu par le chef italo-argentin Mauro Colagreco, et situé à Menton.

Voici le classement de ce millésime 2019 et le palmarès complet des prix décernés par les "50 Best".

01 : Mirazur, Menton (France)

02 : Noma, Copenhague (Danemark)

03 : Asador Etxebarri, Atxondo (Espagne)

04 : Gaggan, Bangkok (Thaïlande)

05 : Geranium, Copenhague (Danemark)

06 : Central, Lima (Pérou)

07 : Mugaritz, Saint-Sébastien (Espagne)

08 : Arpège, Paris (France)

09 : Disfrutar, Barcelone (Espagne)

10 : Maido, Lima (Pérou)

11 : Den, Tokyo (Japon)

12 : Pujol, Mexico (Mexique)

13 : White Rabbit, Moscou (Russie)

14 : Azurmendi, Larrabetzu (Espagne)

15 : Septime, Paris (France)

16 : Alain Ducasse au Plaza Athénée, Paris (France)

17 : Steirereck, Vienne (Autriche)

18 : Odette, Singapour

19 : Twins Garden, Moscou (Russie)

20 : Tickets, Barcelone (Espagne)

21 : Frantzén, Stockholm (Suède)

22 : Narisawa, Tokyo (Japon)

23 : Cosme, New York (Etats-Unis)

24 : Quintonil, Mexico (Mexique)

25 : Pavillon Ledoyen Alléno, Paris (France)

26 : Borago, Santiago (Chili)

27 : The Clove Club, Londres (Royaume-Uni)

28 : Blue Hill at Stone Barns, New York (Etats-Unis)

29 : Piazza Duomo, Alba (Italie)

30 : Elkano, Getaria (Espagne)

31 : Le Calandre, Rubano (Italie)

32 : Nerua, Bilbao (Espagne)

33 : Lyle's, Londres (Royaume-Uni)

34 : Don Julio, Buenos Aires (Argentine)

35 : Atelier Crenn, San Francisco (Etats-Unis)

36 : Le Bernardin, New York (Etats-Unis)

37 : Alinea, Chicago (Etats-Unis)

38 : Hiša Franko, Kobarid (Slovénie)

39 : A Casa do porco, Sao Paulo (Brésil)

40 : Tim Raue, Berlin (Allemagne)

41 : The Chairman, Hong Kong

42 : Belcanto, Lisbonne (Portugal)

43 : Hof Van Cleve, Kruishoutem (Belgique)

44 : Test Kitchen, Cape Town (Afrique du Sud)

45 : Sühring, Bangkok (Thaïlande)

46 : De Librije, Zwolle (Pays-Bas)

47 : Benu, San Francisco (Etats-Unis)

48 : Ultraviolet by Paul Pairet, Shanghai (Chine)

49 : Leo, Bogota (Colombie)

50 : Schloss Schauenstein, Fürstenau (Suisse)

Le palmarès complet des prix 2019 des World's 50 Best Restaurants :

Prix du restaurant durable : Schloss Schauenstein, Fürstenau (Suisse)

Prix du meilleur pâtissier : Jessica Prealpato (Alain Ducasse au Plaza Athénée, Paris)

Prix de la meilleure femme chef : Daniel Soto-Innes (Cosme, New York)

Prix du meilleur restaurant en Afrique : Test Kitchen, Cape Town (Afrique du Sud)

Prix du restaurant à surveiller (Miele one to watch award) : Lido 84, Gardone Riviera (Italie)

Prix des chefs (Chef's choice award) : Alain Passard

Prix de la meilleure progression de l'année : Azurmendi, Larrabetzu (Espagne)

Prix du meilleur restaurant en Amérique du Nord : Pujol, Mexico (Mexique)

Prix de l'art de recevoir (the Art of Hospitality) : Den, Tokyo (Japon)

Prix American Express Icon Award : José Andrés

Prix du meilleur restaurant en Amérique du Sud : Central, Lima (Pérou)

Prix de la meilleure progression de l'année : Noma, Copenhague (Danemark)

Prix du meilleur restaurant en Asie : Gaggan, Bangkok (Thaïlande)

Prix du meilleur restaurant en Europe : Mirazur, Menton (France)