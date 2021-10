Vous pouvez boire du cacao en jus, ça vous dit ?

Saviez-vous que le chocolat de ne se déguste pas seulement sous la forme d'une tablette ? On peut aussi le siroter non pas en chocolat chaud mais en jus ! Le géant suisse du cacao Barry Callebaut vient de lancer une boisson fonctionnelle basée sur son produit fétiche. Et ce n'est sans doute que le début d'une nouvelle saveur à succès...

Le fruit du cacaoyer ne se dévore pas seulement une fois transformé en chocolat, il se sirote aussi. La cabosse, cette fameuse écorce épaisse dans laquelle on découvre les fèves encore blanches, renferme une pulpe blanche appelée mucilage. Un ingrédient riche en fibres et en vitamines qui peut être utilisé comme un véritable cocktail pour booster son organisme. En Amérique centrale, on a l'habitude de boire cet élixir depuis bien longtemps...

Contre toute attente, le nectar n'a pas le goût de cacao, mais de fruits frais. Litchi, citron, fruits exotiques... Voilà comment les artisans chocolatiers de Monsieur Txokola décrivent leur jus de cacao. La marque basée dans le Pays basque français a lancé sa recette il y a moins d'un an. Compter 4 euros la petite bouteille, disponible à la vente sur la boutique en ligne de la marque.

En Suisse, on a clairement flairé la tendance ! Le jus de cacao devient un phénomène gustatif (et commercial) à tester de toute urgence. Antidépresseur naturel, antioxydant, source de magnésium... On connaît depuis des décennies les nombreuses vertus du cacao. Le groupe Barry Callebaut a donc décidé de surfer sur la vague médicinale pour vanter les bienfaits de son nouveau produit : un jus de cacao. Il y a quelques jours, le géant suisse a levé le voile sur Elix, une boisson dite fonctionnelle, dont le procédé de fabrication préserve les nutriments du fruit du cacaoyer. Le groupe compte sur la richesse en flavonoïdes de sa nouvelle recette pour conquérir les consommateurs à la recherche d'une boisson cacaotée qui leur fasse du bien. C'est la toute première fois que Barry Callebaut se lance sur le marché des aliments dits "santé". La marque mise notamment sur la capacité de sa nouveauté à booster la circulation sanguine. Plus de quinze années de recherche et de développement ont été nécessaires pour mettre au point Elix qui peut aussi intéresser les consommateurs pour ses apports en magnésium, en fer et en potassium.

De son côté, la marque helvétique Koa a eu l'idée de venir en aide auprès d'agriculteurs du Ghana en exploitant la matière première de la cabosse au maximum, jusqu'à produire un jus de cacao. L'entreprise a obtenu le partenariat prestigieux de Felchlin, un producteur suisse de chocolats fins, pour distribuer sa boisson. On la retrouve aussi au Japon, aux Pays-Bas encore au Luxembourg et en Allemagne. Felchlin a même eu l'idée de transformer le jus de cacao en... ice tea !

A l'avenir, le mucilage pourrait même composer les recettes stars que l'on s'empressera d'instagrammer... La marque de chocolat Valrhona a obtenu le prix de l'innovation lors du dernier salon de l'hôtellerie et restauration (Sirha) pour son "Oabika", un concentré de jus de cacao mis à la disposition des chefs pour leurs créations chocolatées. Affaire à suivre...