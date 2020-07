Vous allez fondre pour le galabé, la nouvelle saveur tendance

Quel sucre a un goût de vanille, de réglisse avec une pointe prononcée d'épices ? Réponse : le galabé. Naturel et non raffiné, c'est la nouvelle saveur qu'il faut avoir goûtée. Et la saison des glaces s'y prête à merveille puisque le Meilleur ouvrier de France David Wesmaël propose un parfum galabé et riz soufflé dans sa boutique parisienne.

Non, le galabé n'est pas un sucre comme les autres. S'il ne vous viendrait pas à l'esprit d'engloutir un carré de sucre blanc en guise de confiserie, cette recette issue du jus de canne est bel et bien à l'origine d'une petite gourmandise artisanale que l'on suçait autrefois sur l'île de La Réunion.