Vos 4 alliés pour des apéros sans alcool.

Voici quatre potions et ingrédients qui vont vous permettre de continuer à partager la convivialité de ces moments réconfortants sans culpabiliser.

Entre les "web-apéro", les "apéro skype" et les retrouvailles alcoolisées sur House Party, le risque d'addiction et le risque de prendre du poids ne sont pas à prendre à la légère.

On peut par exemple mélanger la ginger beer avec du miel, du gingembre frais et des glaçons ou avec un simple mélange de fruits, comme des framboises surgelées.

Du gingembre frais , de l'eau bouillante, un peu de cassonade, du jus de citron vert, et c'est tout ! Voilà la recette de cette potion à la base de nombreux cocktails avec ou sans alcool. Il suffit d'en avoir toujours au réfrigérateur pour se préparer des mélanges non alcoolisés qui varient d'un jour à l'autre.

Un yaourt

Un yaourt. - © Arx0nt - Getty Images

Plusieurs recettes de cocktails, à l'instar du banana moon, utilisent le yaourt nature comme ingrédient pour apporter onctuosité et corps à leur mixture. Rien n'empêche donc d'adapter ces recommandations à une version sans alcool. On peut tout à fait le mélanger à des fruits frais et un trait de sucre pour personnaliser son breuvage.