Voici d'autres apéros pour se réchauffer que le vin chaud !

Une belle mousse bien fraîche, un whisky sur glace, une vodka glacée... On a plus souvent coutume de préconiser des températures fraîches, sinon froides, pour boire de l'alcool. Pourtant, il y a un vrai intérêt gustatif à siroter un apéritif chaud . En cette période totalement dévouée à la dégustation du vin chaud, voici comment sortir de l'ordinaire...

A l'extrémité de cette graduation, on trouve le saké chauffé à 55°C : le tobikirikan. A ce niveau, le saké devient très sec et les saveurs sont décuplées.

Au moment de l'hiver, on se réchauffe avec une recette à base de bière blonde dans laquelle on ajoute du sucre roux , des jaunes d'oeufs et les incontournables épices de l'hiver , à savoir cannelle, gingembre et clous de girofle. Et on n'oublie pas de servir dans un verre avec une rondelle d'orange.

Les puristes crieront au scandale : faire chauffer leur mousse adorée ! Et pourtant, il s'agit bien d'une tradition polonaise qui a un nom (difficilement prononçable, on vous l'accorde) : Grzaniec .

Sur l'île des Dieux, on a coutume d'utiliser l'alcool local, le raki (appelé aussi tsikoudia), un alcool à base de marc de raisin que l'on fait fermenter avant de distiller, pour faire infuser du miel, des clous de girofle et de la cannelle . Et vous obtenez du rakomelo .

Généralement, on sert le champagne à une température comprise entre 8°C et 10°C. Plus froid, les saveurs sont annihilées et il devient difficile de percevoir les subtilités aromatiques du précieux breuvage.

Pourtant, une étude publiée en 2014 avait osé bafouer la tradition champenoise en indiquant qu'à 18°C, le champagne pétillait plus longtemps. Bien sûr, on ne parle pas de champagne chaud ici mais à ce niveau de chaleur, on est loin de la coupette rafraîchissante. L'analyse était on ne peut plus sérieuse puisqu'elle émanait de l'université de Reims Champagne-Ardennes.

Pour autant, si l'on ne vous conseille pas de passer votre champagne au micro-ondes, sachez que les nectars les plus précieux, à commencer par les millésimés et ceux qui ont bénéficié d'un long vieillissement en cave, délivrent mieux leurs arômes à une température comprise entre 10°C et 14°C.