Vin orange : 3 recettes d’apéro au fromage pour accompagner ce nouveau vin tendance

Le vin orange est la nouvelle tendance alcoolisée de cet été, si vous n’en avez pas encore croisé, c’est probablement parce que les apéros en terrasse ne sont pas très nombreux cet été vu la météo…

Mais à partir de cette semaine, ça devrait aller un peu mieux ! Alors on met le vin orange au frigo et on va faire les courses pour organiser une petite dégustation en accord vin – fromage. Parce que, comme nous l'expliquait Gérard Bertrand, le fromage est le met qui se marie le mieux à ce vin originaire de Géorgie qui prend de plus en plus de place en France (et pourquoi pas en Belgique ?).

Voici 3 idées de recettes d’apéro pour accompagner le vin orange (qui est toujours meilleur en bio) !