Vin : les comptes Instagram à suivre pour bien choisir son apéro.

La Revue du vin de France

Alors que la crise sanitaire met à mal les petits vignerons avec l'annulation des salons et la fermeture de leur caveau tandis que le travail dans les vignes est compliqué compte tenu des gestes barrières à respecter durant cette période, l'incontournable parution bachique met à l'honneur les femmes et les hommes qui concourent à faire de la France une belle terre de vins. Depuis le début du confinement, le compte de La Revue du vin de France remonte les bonnes publications de ses journalistes et contributeurs, qui prescrivent des étiquettes de goût en racontant l'histoire des domaines et décryptent les millésimes.