Vin: 5 nouveaux accessoires pour "pimper" la dégustation

Coup de projecteur sur 5 accessoires qui deviendront rapidement indispensables.

Un purificateur pour capter les sulfites

Quel amateur de vin blanc n'a jamais incriminé les sulfites pour ses maux de tête? Présents naturellement dans le vin, les sulfites peuvent aussi être ajoutés pour mieux conserver le jus de Bacchus. Un chimiste américain a mis au point üllo, un purificateur qui retient les sulfites lorsque l'on passe le vin à travers. L'accessoire se positionne sur différents types de verres, et même sur des carafes. Il est équipé d'un aérateur pour faire double emploi lorsque les vins ont besoin d'oxygène pour présenter leur meilleur profil aromatique.

Prix: €€ (avec 4 filtres)

Le seau à glace... sans glace

Du liège pour le bouchon... et pour le seau à glace. C'est la matière innovante de So Fresh, qui présente des propriétés isolantes adéquates et évite ainsi de charger le seau traditionnel en glaçons. Il suffit de glisser des pains de glace dans les compartiments pour garantir la fraîcheur durant quatre heures. Le seau permet d'obtenir une température entre 3° et 8°. Détail qui a toute son importance: la bouteille ne glisse plus des mains à cause des glaçons fondus.

Prix: €€

Un double bec verseur

Agacé par la lenteur du service du vin? Et si les invités ne patientaient plus autant grâce à un double bec verseur qui permet de remplir deux coupes à la fois. Le concept, baptisé Izy, a été médaillé de bronze au concours Lépine. L'accessoire s'adapte aussi bien à une bouteille de champagne qu'à celle d'un vin. Et on peut même le choisir dans sa couleur préférée.

Prix: €

Une carafe pour rafraîchir son vin en moins de 30 secondes

On n'est jamais à l'abri d'un apéritif organisé à l'improviste. En cette période de canicule, qui aurait envie de trinquer avec un rosé à température ambiante? La carafe ProntoBev, développée aux Etats-Unis, consiste à verser l'intégralité de la boisson dans le récipient pour l'amener à une température adéquate en moins de trente secondes. Un thermomètre a été intégré pour que chacun puisse choisir le degré souhaité. Le concept a été soutenu par une campagne de financement participatif sur Indiegogo. Il a depuis été amélioré avec une carafe encore plus fine pour s'insérer plus facilement dans le réfrigérateur. Et bien sûr, on peut aussi s'en servir pour rafraîchir sans attendre jus de fruits et sodas.

Prix: €€

Le bouchon intelligent

Spécialiste de la cave à vin, Climadiff a développé une nouvelle génération de bouchons, capables de vider l'air grâce à un système électrique et garantir ainsi la préservation du nectar. Fini la corvée de la pompe à vin avant de retourner s'asseoir auprès de ses invités. Équipé d'un écran LCD, le bouchon indique la température du vin et précise le nombre de jours depuis l'ouverture. Cerise sur le gâteau, on n'a même pas besoin de piles puisque l'accessoire se recharge par USB.

Prix: €€

Légende: € = moins de 50 €, €€ = de 50 à 100 €