Vers la création d'aliments aussi nutritifs que savoureux par impression 3D

Concevoir des aliments par impression 3D n'est plus une utopie. Une équipe d'ingénieurs agroalimentaires brésiliens et français vient de créer de nouveaux ingrédients pour produire des aliments par fabrication additive - ou impression 3D.

Publiés dans la revue Food Research International, leurs travaux pourraient permettre à terme de développer des aliments aux textures et aux saveurs aussi diverses que variées.

Ce n'est bel et bien plus de la fiction. Pâtes, chocolat, sucre : l'impression 3D alimentaire révolutionne peu à peu l'univers de la cuisine pour le plus grand plaisir des papilles des gastronomes en quête d'innovations.

Une équipe de chercheurs du Luiz de Queiroz College of Agriculture de l'Université de São Paulo, de l'École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes-Atlantique, et de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, est allée encore plus loin en développant des gels basés sur de l'amidon modifié à utiliser comme 'encre' pour fabriquer des aliments et de nouveaux matériaux par impression 3D.

La personnalisation et la saveur en ligne de mire

S'il était déjà possible de créer des aliments par impression 3D répondant aux attentes des consommateurs en matière de goût, de texture, de coût, et de nutrition, ces travaux permettent désormais de se concentrer sur de nouvelles formes, textures, saveurs et couleurs personnalisées censées être attractives et saines pour une population plus large, comme les enfants et les personnes âgées.

Plusieurs années, et tout autant de méthodes, ont été nécessaires pour mettre au point cette nouvelle 'encre'. Les deux dernières techniques en date ont permis d'obtenir des gels basés sur de l'amidon modifié qui présentaient une "imprimabilité optimale", avec une structure parfaitement conservée après l'impression, et d'étendre les possibilités de textures des échantillons imprimés; ce qui n'était pas le cas auparavant. L'avantage de ces méthodes est multiple puisqu'elles sont simples, peu coûteuses et faciles à mettre en œuvre à l'échelle industrielle, expliquent les ingénieurs.

Les scientifiques précisent que les gels mis au point peuvent être utilisés dans d'autres secteurs que l'alimentation. Ils pourraient également permettre de créer par impression 3D des produits biomédicaux, dont des capsules de médicaments et des nutraceutiques, contraction de nutrition et pharmaceutique - comprendre des aliments bénéfiques pour la santé.

Les recherches de ces ingénieurs devraient désormais se concentrer sur de nouvelles méthodes et de nouvelles matières premières pour révolutionner toujours plus l'impression 3D alimentaire.