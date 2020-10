Végan, sans lactose, sans sucre... Mais il y a quoi dans ces chocolats ?

Vegan, sans lactose, sans sucre. C'est ce qu'on appelle le chocolat de demain. Mais, concrètement, comment les chefs réussissent-ils à fabriquer du chocolat en enlevant les ingrédients qui titillent d'habitude notre goût pour le sucre et le gras ? Avec une bonne dose de bon sens, ils ne se privent pas pour puiser dans tout ce que nous donne la nature : des fruits, de l'huile d'avocat ou encore du lait de soja.

Des ganaches sans crème ni beurre Neuf mois. C'est le temps dont a eu besoin le Meilleur Ouvrier de France Nicolas Cloiseau pour accoucher de sa collection 100% végétale. C'était en 2018 et le chef de la Maison du Chocolat fut la première grande signature à oser bousculer l'ordre établi du cacao. L'idée de départ est simple : ne jamais verser un seul soupçon de crème ni même une lichette de beurre dans les ganaches. Accompagné d'un médecin nutritionniste, Nicolas Cloiseau élabore cinq recettes de ganaches qui ne comptent plus que sur des éléments naturels pour peaufiner le goût et assurer la texture adéquate d'un chocolat. Le sucre ? Le chef Cloiseau fait marcher la logique et trouve dans le miel et le sirop d'érable les ressorts suffisants pour rassasier le cerveau.

Des fruits, des plantes et des infusions Surtout, pour façonner le chocolat de demain, on use de la richesse aromatique de la nature pour obtenir la texture parfaite d'une ganache. Nicolas Cloiseau puise dans les fruits assez d'arômes pour arrondir ses bouchées. Le taux peut grimper jusqu'à 74% comme dans ce praliné aux graines de courge. En purée, en jus, en nectar, le fruit est utilisé sous toutes ses formes. Et il les accorde à des épices, comme le curcuma avec la mangue pour apporter une saveur acidulée à une ganache noire. L'aloe vera s'associe à la pomme verte, la grenade à un jus de framboise et de baies d'Aronia. La recette la plus insolite restant l'utilisation de la propolis, une substance que récupèrent les abeilles et que celles-ci mastiquent pour tapisser la ruche. A la maison Edwart Chocolatier, Edwin Yansané prépare aussi des purées de fruits ainsi que des infusions. Dans son tout premier coffret vegan, il utilise de l'hibiscus, du poivre et du café, frais et tout juste torréfié. "Les ganaches ont été un vrai défi à relever ! Avec mon équipe, nous avons dû redoubler de créativité pour trouver et travailler une base végétale qui permette de fixer toutes les saveurs, même les plus subtiles", explique le chef de la maison Edwart Chocolatier.

Du lait de soja ou de l'huile d'avocat Pour remplacer la crème (puisqu'aucun beurre n'était utilisé dans ses créations), le chef Edwin Yansané décide de compter sur le lait de soja qui permet d'obtenir une consistance crémeuse et soyeuse. Le jeune artisan a réalisé plusieurs tests avec du lait de coco, du lait d'avoine, du lait d'amande ou encore du mascarpone végétal. De son côté, Nicolas Cloiseau travaille sur une autre idée dans la perspective de lancer un coffret végan. Dévoilée en janvier dernier, la collection préfère miser sur le fondant de l'huile d'avocat pour un écrin baptisé "La Vie en vert", que l'on pourra déguster début 2021. La gamme comprend des recettes au cassis noir de Bourgogne, à la purée de passion ou framboise.