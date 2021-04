Une pénurie de ketchup à l'horizon ?

Quel est le meilleur ketchup? - On n'est pas des pigeons ! - 09/01/2019 Des tomates, du vinaigre, du sel et du sucre, le ketchup est l'une des sauces les plus populaires dans le monde. Star des friteries, "c’est la deuxième sauce la plus vendue après la mayonnaise et c’est la préférée des enfants", affirme Didier Dekens, frituriste à Braine-le-Comte. Grâce à son acidité, le condiment peut se conserver longtemps. Idéal pour accompagner frites, croquettes, hamburgers, hot-dog et croque-monsieur, certains le dégustent même sur des pâtes.