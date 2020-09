Une chaîne japonaise fait le pari de vendre son curry en Inde

Une chaîne de restauration japonaise se lance dans un pari commercial a priori osé : vendre du curry... en Inde.

Coco Ichibanya, qui se décrit comme la plus grande chaîne de curry japonaise avec 1.400 établissements dans le monde, vise la classe moyenne du deuxième pays le plus peuplé du monde et son appétit croissant pour les restaurants étrangers.

Reste à voir si son curry, une sauce brune épaisse avec du riz blanc, convaincra des clients accoutumés aux variétés locales rodées au fil des siècles.

"Nous ne sommes pas là pour concurrencer les curries indiens", assure le directeur adjoint d'Ichibanya pour l'Inde, Devesh Srivastava. "Nous avons un savoureux curry japonais, qui est un peu différent de l'indien", ajoute-t-il, "la réponse est plutôt bonne jusqu'à présent. Les gens reviennent".