Une bouteille de Petrus revenue de l’espace estimée à un million de dollars par Christie’s

A l’issue d’une dégustation à l’aveugle, des différences ont néanmoins été relevées entre la version "céleste" et celle restée sur terre, principalement de couleur, mais aussi, parfois, dans les nuances d’odeurs et de goût. C’est l’une de ces bouteilles spatiales qui est mise en vente via la maison d’enchères Christie’s, avec une estimation "aux environs d’un million de dollars", a indiqué mardi une porte-parole à l’AFP. Le produit de la vente ira au financement de la recherche agricole et de futurs vols spatiaux.