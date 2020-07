Une boîte à pizza géante pour assurer la distanciation sociale

Pas toujours facile de respecter la distance d'un mètre entre ses amis lorsque l'on est content de se retrouver et que l'on trinque à l'amitié, loin des soucis liés au coronavirus.

Mais voilà, la distanciation sociale est bel et bien l'une des mesures barrières pour prévenir la propagation du virus, tout comme le port du masque.

Après les chaussures taille 75 et les chapeaux-frites pour assurer la distanciation sociale, voici la boîte à pizza d'un mètre sur un mètre. Elle est signée Pizza Hut. Et elle va inévitablement en amuser plus d'un.

Pizza Hut s'offre une campagne de communication avec une boîte à pizza géante qui peut contenir quatre pizzas grande taille. Chaque coin s'ouvre indépendamment. On peut ainsi dévorer sa Quatre fromages ou sa Regina tout en respectant la distanciation sociale...