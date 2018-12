Une biographie pour comprendre le succès de Paul Bocuse

Alors que l'année 2019 débutera par le premier anniversaire de la disparition de Paul Bocuse (le 20 janvier), une nouvelle biographie signée Robert Belleret livrera le 9 janvier prochain, aux éditions L'Archipel, les clés d'une enquête initiée pour découvrir les raisons de la trajectoire à succès de "Monsieur Paul".

On ne compte plus le nombre de biographies ou de rétrospectives, sur papier ou télévisées, qui ont été consacrées à la vie hors norme de Paul Bocuse. Quelques jours avant le premier anniversaire du décès du grand chef français, le journaliste Robert Belleret viendra ajouter sa pierre à l'édifice littéraire en proposant une enquête haletante qui s'immisce dans le quotidien du cuisinier, non pas pour exposer une énième fois les grandes étapes de sa fulgurante carrière mais pour comprendre les dessous de ce qui a créé sa légende.

Le biographe, qui avait déjà dévoilé les secrets de vie de Charles Aznavour, de Léo Ferré, de Jean Ferrat, et avait même osé tenter de comprendre la construction du mythe Piaf dans deux ouvrages parus en 2013 et 2015, s'est astreint au même registre de réflexion dans ce nouveau projet, qui aura inévitablement une résonance un an après le tremblement de terre qu'a provoqué l'annonce de la disparition de "Monsieur Paul".

Selon les mots de l'auteur, qui considère l'intéressé comme l'héritier du grand Escoffier, cette biographie tentera de livrer "les cent petits secrets de réussite d'un personnage complexe qui se montrait énormément mais se livrait peu".

("Paul Bocuse, l'épopée d'un chef", éditions L'Archipel, parution le 9 janvier 2019)