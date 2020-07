Trois régimes bons pour la santé à adopter cet été.

L'été est le moment idéal pour penser à changer votre alimentation car le temps chaud nous rend plus enclins à apprécier les salades légères et les fruits rafraîchissants... Si vous vous demandez quels changements vous devriez apporter, voici trois régimes alimentaires sains vantés par les experts et les scientifiques comme étant bien équilibrés, savoureux et excellents pour votre santé.

Le régime méditerranéen L'un des régimes les plus célèbres du monde, le régime méditerranéen est depuis longtemps vanté pour ses nombreux bienfaits pour la santé. Basé sur les aliments consommés en Méditerranée, ce qui en fait un régime particulièrement facile à suivre en été, il est riche en poissons, fruits, noix, légumes, haricots et huile d'olive et plus faible en viande, produits laitiers et aliments transformés.

Pourquoi les experts aiment et qui pourrait en bénéficier ?



De nombreuses études l'ont lié à une série d'avantages pour la santé : risque plus faible d'AVC et de maladies cardiovasculaires, durée de vie plus longue, risque plus faible de perte auditive et de cécité et amélioration des fonctions cognitives. On a également constaté que les femmes enceintes qui suivent le régime méditerranéen ont un risque réduit de prise de poids et de développer un diabète pendant la grossesse.

Le régime DASH Le régime DASH a été conçu pour aider à prévenir et à abaisser l'hypertension artérielle. Le régime met l'accent sur les aliments végétaux et prescrit de manger beaucoup de fruits, légumes, graines entières, protéines maigres et produits laitiers faibles en gras, qui sont riches en nutriments qui réduisent la pression artérielle comme le potassium, le calcium, les protéines et les fibres. Il limite également les aliments riches en sucre et en graisses saturées comme les bonbons, les viandes grasses et les produits laitiers riches en matières grasses.



Pourquoi les experts aiment et qui pourrait en bénéficier ?



En plus d'être lié à l'amélioration de la pression artérielle, le régime DASH a également été associé à des niveaux inférieurs de "mauvais" cholestérol LDL et à un risque plus faible de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Une étude de 2018 a également révélé que les participants qui suivaient le plus étroitement le régime DASH présentaient un risque de dépression de 11% inférieur à ceux qui y adhéraient le moins. La même année, US News & World Report a qualifié le régime DASH d'articulation numéro un dans la catégorie Meilleur régime global 2018, avec le régime méditerranéen, et il est arrivé juste après le régime méditerranéen dans la même catégorie en 2020.