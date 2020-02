Trois choses à savoir sur les fromages au lait cru.

Et si vous ne savez pas où aller chercher votre fromage à Bruxelles, on vous donne une chouette adresse juste ici !

Certains fromages, dits à "pâte pressée cuite" , sont aussi fabriqués à base de lait cru mais leur fabrication comporte une étape de chauffage du caillé (lait coagulé). Lorsque le lait est chauffé entre 40 et 72°C pendant au moins 15 secondes, on parle de "lait thermisé" . Lorsqu'il est chauffé au-delà de 72°C pendant 15 secondes, on parle de "lait pasteurisé".

Les bactéries, les levures et les moisissures dans la flore microbienne du lait apportent chacune leurs spécificités et jouent un rôle central durant la transformation du lait en fromage, puis l'affinage. Ce processus crée des "spécificités sensorielles très grandes", selon l'Institut de recherche agronomique (Inrae).

Qui peut les consommer?

Les fromages au lait cru renferment une flore vivante variée, qui peut être favorable en termes de santé (bactéries lactiques diverses). Mais ils ne sont pas adaptés aux personnes dont le système immunitaire est affaibli ou immature: les enfants, les femmes enceintes et les personnes immuno-déprimées.

En effet, l'absence de chauffage du lait rend possible la présence de bactéries pathogènes (listéria, salmonella ou e.coli) dans le lait cru et ensuite dans le fromage.

"Les enfants de moins de 5 ans ne doivent pas consommer de fromage au lait cru, ni de lait cru. Au-delà, le risque existe toujours mais il est quand même décroissant."

Des chercheurs travaillent néanmoins sur les bénéfices d'une alimentation non pasteurisée pour renforcer le microbiote intestinal et diminuer le risque d'apparition de maladies comme les allergies, l'asthme ou les dermatites atopiques: "La consommation de lait cru par l'enfant pendant la première année de vie et par sa mère pendant la grossesse (est) associée à une protection contre des manifestations de l'allergie et aux mécanismes immunitaires impliqués".