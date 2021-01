Tendance food : les aliments fermentés, on s'y met.

A première vue, rien de très ragoûtant à laisser fermenter des aliments dans leur jus. Et pourtant, les aliments fermentés ont la cote, ils auraient de nombreuses vertus pour notre santé : bourrés de probiotiques, ils chouchoutent notre flore intestinale et boostent notre santé grâce à leurs microorganismes.

L'engouement a gagné restos, commerces et réseaux sociaux

Ils ont envahi les cartes de restaurant, les petites épiceries et même les réseaux sociaux.

Sur TikTok, par exemple, la tendance des aliments fermentés cartonne, avec plus de 253.000 vues. De nombreux comptes partagent leurs astuces et leurs recettes. La plus simple : épluchez n'importe quel légume, mettez-le dans un bocal, ajoutez-y du sel ou de la levure et laissez fermenter trois semaines à température ambiante avant de déguster. Bonus : certains légumes changent de couleur sous l'action des bactéries. Comme l'ail, qui devient... vert !

Le frigo ou les conserves ont largement fait disparaître d'autres types de conservation. C'était sans compter sur l'arrivée dans notre régime alimentaire de mets exotiques comme le kimchi, condiment coréen à base de piments et de légumes compotés dans de la saumure, le kombucha, une boisson fermentée à base de thé ou son cousin caucasien le kéfir. Ces aliments prisés des gourmets ont suscité un nouvel intérêt pour la fermentation.