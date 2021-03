Sur les traces de la première truffe blanche cultivée.

Elle était récoltée sauvage en Italie, elle pourra désormais être cultivée en France : après plus de 20 ans de recherches, une pépinière des Hautes-Alpes est parvenue à maîtriser le cycle de la truffe blanche. Cette réussite est issue d'un discret laboratoire situé à 1.000 mètres d'altitude, près de Gap. C'est ici, entre boîtes de Petri et grandes fioles en verre, qu'a été mise au point la mycorhization de racines de chêne avec Tuber magnatu, l'établissement d'une association symbiotique entre l'arbre et le champignon de la truffe blanche. Le 16 février a été annoncée une première récolte de truffes blanches issues de ces plants mycorhizés dans un verger du sud-est de la France, une région où le champignon ne pousse pas à l'état naturel.

20 ans de recherches pour percer les secrets de sa croissance Cette grande première est l'aboutissement des recherches engagées il y a plus de 20 ans par Claire Cotton et Pierre Cammalletti, des Pépinières Robin, en partenariat avec l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae). Devant son microscope, Pierre Cammalletti a le triomphe modeste. Il salue une avancée "remarquable" après "beaucoup de travail, d'investissement" pour domestiquer une truffe qui se vend entre 1.500 et 5.000 euros le kilo. En 1999, au lancement du programme, "on savait reconnaître les mycorhizes de truffe noire du Périgord mais la Tuber magnatum, ça restait inconnu", poursuit-il, vêtu de sa blouse blanche. Une première étape est franchie en 2008. Le lien entre le champignon et l'arbre est réussi : les mycorhizes de cette truffe blanche du Piémont si recherchée (elle se vend jusqu'à cinq fois plus cher que la truffe noire) se maintiennent sur les racines et l'Inrae confirme leur présence à l'aide de l'ADN.

Climat, sol, taille : les conditions de culture sont très précises Mais seule une partie du chemin est alors parcourue car cette truffe ramassée en Italie et dans l'est de l'Europe "a des exigences de sol et de climat très précis", explique Bruno Robin, cogérant des pépinières familiale avec sa sœur Christine. "Le trufficulteur qui souhaite cultiver la Tuber magnatum doit respecter un certain nombre de conditions : qualité du sol, climat, arrosage, taille...", poursuit le patron depuis le site de production de Valernes, près de Sisteron, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Dans cette grande serre ventilée, quelques centaines de jeunes chênes pubescents en godets, porteurs du fameux micorhize, attendent d'être achetés. De quelques centaines de plants par an, Bruno Robin espère désormais en vendre jusqu'à 2.500 cette année, peut-être 5.000 l'année prochaine, dont une partie à l'exportation.