Super Feta : la recette à 10 euros qui affole les réseaux sociaux et les médias

Vous êtes passé à côté du buzz tomates-cerises/feta/huile d'olive ? Alors vous n'avez pas les bases. Car cette recette tout ce qu'il y a de plus simple et innocente a fait le tour de la planète en moins de temps qu'il n'en faut pour retourner un steak saignant dans une poêle. Mais que s'est-il passé ?

Un plat bête comme chou a fait le tour du monde. Au menu de cette recette au buzz mondial : des tomates, de la feta, de l'huile d'olive et... 40 millions de vues. Retour sur le succès de la super feta grillée.

Baked feta pasta viral recipe! Inspired by #uunifeta via @liemessa & @tiiupiret #learnontiktok #foodtiktok #foodie

La recette est née de la flemme de sa créatrice

Il y a un an et demi, Jenni Häyrinen, une blogueuse culinaire finlandaise a posté sa recette archi simple.

Des tomates cerises (même pas taillées en deux), un sachet de feta au milieu, une bonne lichette d'huile d'olive et direction le four pendant 40 minutes.

Celle qui se définit comme "food artist" a avoué sur le plateau de Today qu'elle devait la réussite de ce plat... à sa flemme. " J'ai inventé cette recette parce que j'avais besoin d'un déjeuner rapide et facile", a-t-elle expliqué. "J'avais faim et j'ai commencé à avoir envie d'une feta cuite au four."