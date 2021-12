Sous hypnose, en immersion ou en musique : déguster le vin autrement

"Quand on déguste, on est souvent pétri d'automatismes. On est guidé sur une piste et on n'explore pas le vin correctement", explique Gabriel Lepousez, docteur en neurosciences à l'Institut Pasteur, qui a collaboré avec la maison Mumm pour une expérience grand public en décembre.

Dans une cabine insonorisée, on teste le même champagne dans deux verres identiques : la première fois après avoir pris dans la main un cristal et avec de la musique staccato pour apprécier la fraîcheur; la deuxième après avoir touché un petit sac en velours rouge en écoutant une mélodie lente pour la rondeur. Des parfums, un frais, l'autre enveloppant, précèdent le premier et le deuxième verre et la couleur d'images projetées sur les murs évolue du froid au chaud.

L'idée est de solliciter en buvant du champagne les cinq sens : la vue, le toucher, le goût, l'odorat et l'ouïe.