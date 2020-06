Soupes d'été : 5 recettes gourmandes, originales et colorées

Mixez la chair de pastèque avec le demi-concombre, la tomate détaillée en quartiers (sans les pépins), la gousse d’ail et l’oignon blanc pelés, la mie d’une tranche de pain, ainsi que les 4 cuillerées à soupe d’huile d’olive, 1 cuillerée de vinaigre balsamique et 1 pincée de cumin et de sel.