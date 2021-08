Révolutions Alimentaires : le podcast pour connaître les super pouvoir des aliments

On apprend d'ailleurs que les Français en cultivent 80.000 tonnes par an mais n'en consomment que 1.500 alors que les Japonais , champions en la matière, en dégustent 2 millions.

En nutrition, il y a à boire et à manger. Mais c'est sans compter sur le nouveau podcast Révolutions Alimentaires. Produit par Darwin Nutrition, chaque épisode dure 22 minutes et décrypte un type d'aliments .

Le podcast est présenté par Louise Browaeys. Cette ingénieure agronome et permacultrice est l'auteure de plusieurs ouvrages sur le sujet, dont "Le Régime de Santé Planétaire" et "Petit manuel de Cuisine Punk". Elle y rappelle combien notre santé et celle de notre planète sont liées.

Cette spécialiste de la nutrition revendique deux marottes : le plaisir et l'échec. Car pour bien manger, il faut d'abord y trouver du goût.

Et ensuite ne pas se décourager des images parfaites que l'on voit sur les réseaux sociaux.

Pour découvrir les cinq épisodes disponibles, rendez-vous sur le site de Darwin Nutrition, où chaque épisode est disponible sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. En plus de chaque épisode, on retrouve une foule de ressources utiles pour aller plus loin.