Qui d'entre vous n'a pas eu envie de préparer une glace maison pour affronter la canicule ? Sachez que la sorbetière n'est pas indispensable pour concrétiser cette envie. La recette demande un soupçon d'huile de coude, en faisant chauffer légèrement le lait que l'on verse sur les œufs afin d'obtenir une crème. Et on réserve au congélateur, avant de mixer. On répète au moins quatre fois l'opération.

L'astuce consiste à mélanger le lait ribot à du sucre glace et de la crème. Et si vous cédez à la tentation de le faire chauffer, attention à ne pas le faire bouillir, au risque qu'il tourne !

Le laban et autres laits fermentés étrangers

Dans le prolongement du conseil donné plus haut, on peut donc tout à fait utiliser les laits fermentés en provenance d'autres pays. Le laban par exemple est couramment utilisé en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Il peut être issu du lait de chèvre ou de brebis. On le trouve dans toutes les grandes surfaces. Et on le répète, il faut absolument éviter de chauffer les laits fermentés.