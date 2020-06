Restaurant : 5 bonnes raisons de se réjouir de la dématérialisation du menu

Le retour des restaurants et cafés dans notre quotidien enterre un rituel immuable d'une sortie au restaurant, celui de demander la carte. Pour empêcher la propagation de la Covid-19, nombre de restaurateurs dématérialisent leur carte et proposent à leurs clients de consulter le menu à l'aide d'un QR Code à scanner avec leur propre smartphone. Cette nouvelle technologie démontre bien des avantages tant pour les chefs que pour les clients.

Le QR Code comme nouvel outil indispensable du quotidien des restaurateurs. Nombre de start-ups fleurissent ces dernières semaines et proposent de troquer le menu papier contre ce code-barres en deux dimensions.

Les partenaires déjà connus des restaurateurs s'adaptent eux aussi aux nouvelles conditions d'accueil des clients et font évoluer leurs services pour rester dans la course. Concrètement, c'est un seul et même QR Code qui est rattaché à un établissement. Toutes les données sont en fait stockées sur un serveur cloud. Un patron peut ainsi décider d'imprimer le QR code sur n'importe quel support pour le mettre à disposition de ses clients.