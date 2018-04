Qui sera le meilleur jeune chef au monde ?

21 jeunes talents de la cuisine se retrouveront à Milan (Italie), du 11 au 13 mai prochains pour décrocher le titre de "S.Pellegrino Young Chef 2018", orchestré par la marque italienne.

Depuis plus d'une année, chaque pays engagé dans le concours "S.Pellegrino Young Chef" s'affaire à dénicher son meilleur poulain afin de représenter ses couleurs pour la dernière épreuve. A Milan, le jour de la finale, c'est un melting-pot bouillonnant de toutes les influences culinaires qui imprègnera la ville italienne. L'Afrique et le Moyen-Orient seront représentés tout autant que le Pacifique, l'Asie du Nord-Est, Singapour, la Russie, la Chine, les pays baltes et scandinaves et bien sûr, l'Europe.

La France sera représentée par Antonio Buono, qui officie actuellement derrière les fourneaux du Mirazur à Menton, table réputée et étoilée du chef Mauro Colagreco, première adresse française dans le palmarès des World's 50 Best Awards. Encouragé et conseillé par le chef triplement étoilé Frédéric Anton (Le Pré-Catelan, Paris), le candidat servira une rascasse méditerranéenne, rouille noire, rhubarbe, céleri sauvage et fleurs de montagne.

Les plats seront jugés sur des critères esthétiques, sur le choix des ingrédients et sur l'histoire racontée par le candidat à travers sa recette.

La pression risque d'être à son comble car un jury composé de grandes figures de la cuisine internationale a été constitué. Le Perpignanais Paul Pairet, qui attise la curiosité autant que la gourmandise à Shangai, sera de la partie, tout comme la Bretonne Dominique Crenn, dont le talent rayonne sur la côte ouest américaine depuis San Francisco. Le jeune prodige de la cuisine péruvienne Virgilio Martinez évaluera aussi les candidats en lice.

Voici la liste complète des candidats engagés dans le concours "S.Pellegrino Young Chef 2018" :

Afrique et Moyen-Orient : Vusumuzi Ndlovu / The Saxon Hotel Villas and Spa, Johannesburg, Afrique du Sud

Benelux : Frederic Chastro / Sõma, Antwerp, Belgique

Canada : Benjamin Mauroy-Langlais / Automne, Montréal

Amérique centrale - Caraïbes : José Óscar Casimiro Segundo / Ajumú - Guadalajara, Mexique

Chine : Chanwai Poon / Aurora at Shanghai Disney Resort, Shanghai

Europe de l'est : Marcin Popielarz / White Rabbit, Gdansk, Pologne

France : Antonio Buono / Mirazur, Menton

Allemagne et Autriche : Falko Weiss / à la Minute - Trier

Italie : Edoardo Fumagalli / La Locanda del Notaio Pellio Intelvi / Côme

Japon : Yasuhiro Fujio / La Cime - Osaka, Japon

Amérique latine : Elizabeth Puquio Landeo / Ambrosía - Santiago, Chili

Pays méditerannéens : Constadina Voulgari Kontesopoulou / Pelagos Sea Side - Ierapetra, Grèce

Asie du nord-est : Zih-Yang Chen / VG The Seafood Bar - Taipei, Taiwan

Pacifique : John Rivera / Amaru - Armadale, Melbourne

Russie : Ruslan Evstigneev / Pushkin - Kazan, Russie

Scandinave & pays baltes : Anton Husa / Upper House Dining, Gothenburg, Suède

Asie du sud-est : Jake Kellie / Burnt Ends, Singapour

Espagne et Portugal : David Andrés / ABaC - Barcelone, Espagne

Suisse : Dävid Walti / Eisblume - Worb

Royaume-Uni et Irlande : Killian Crowley / Aniar - Galway, Irlande

États-Unis : John Taube / The NoMad Hotel, New York