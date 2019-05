Qui est le chef José Andrés, détenteur du prix «American Express Icon Award 2019»?

N'ayons pas peur des mots: José Andrés est une icône dans la sphère médiatique américaine. Lorsqu'il arrive aux Etats-Unis en 1991, il amène le concept des tapas et le popularise. Si sa vision avant-gardiste de la cuisine et ses créations audacieuses ont concouru à sa renommée, son succès l'a aussi amené à fréquenter la sphère politique , jusqu'à en devenir un acteur . Désigné à deux reprises parmi l'une des cent personnalités influentes du monde par le Time magazine en 2012 puis 2018, José Andrés a enseigné la gastronomie comme catalyseur de l'économie à l'université George Washington. En mars 2016, alors que Barack Obama réalise une visite historique à Cuba, ce natif des Asturies est du voyage. Lors de la campagne présidentielle opposant Donald Trump à Hillary Clinton, José Andrés se positionne en défenseur des immigrants en réponse aux propos de celui qui remportera finalement la bataille.

Engagé

José Andrés a aussi écrit sa légende en manifestant une véritable empathie pour tous ceux qui ont besoin d'aide dans la vie. On l'a vu servir plus de 3,5 millions de repas aux réfugiés de l'ouragan Maria, qui a ravagé Porto Rico en 2017. Une action récompensée quelques mois plus tard: la James Beard Foundation l'a désigné «Humanitaire de l'année» en février 2018. Précédemment, le chef a fondé la «World Central Kitchen», une association à but non lucratif pour engager des actions autour de sujets alimentaires et venir en aide aux populations affamées suite à des catastrophes, comme le tremblement de terre en Haïti en 2010.