Que fait-on avec du soda en cuisine?

Pour la caramélisation

Si le taux et le type de sucre varient d'un pays à l'autre, l'intérêt de la recette originale, qui a toujours alimenté la légende en misant sur le secret, tient dans son pouvoir sucrant. On connaît le goût caramel du soda. A l'instar du vin blanc que l'on verse pour déglacer le riz d'un risotto et apporter de l'acidité au plat, on peut effectuer ce geste avec la version originale, afin de réaliser une sauce nappante pour des aiguilles de poulet ou des ribs de porc. On peut adapter cette recette encore plus simplement avec un poulet rôti au four, dont le fond du plat contient un peu d'oignons, du bouillon de volaille et du soda.